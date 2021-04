Il punto sulla Serie B: super Lecce, Entella verso la C. Guizzo Ascoli

E' stata una Pasquetta all'insegna della Serie B: le venti squadre militanti nel torneo cadetto hanno dato vita, nella giornata di ieri, alla trentaduesima giornata. Si avvicina sempre più la conclusione della stagione regolare, dai risultati maturati nell'ultimo turno si possono cominciare a trarre le prime conclusioni: analizziamo, di seguito, quanto accaduto in seconda serie.

LECCE ON FIRE, LA SERIE A SI AVVICINA - Sesta vittoria consecutiva per i giallorossi, a segno per 0-1 sul campo del Pisa grazie al "solito" Massimo Coda, autore di un gol su rigore nel corso del secondo tempo: ora sono quattro i punti di vantaggio sul terzo posto occupato dalla Salernitana, vittoriosa di misura nel posticipo con il Frosinone (rete di Cicerelli al 55'). Al comando resta l'Empoli, che ieri non ha disputato la sua partita contro il Chievo a causa dei numerosi casi di positività al Covid-19: per quanto concerne la sfida del "Castellani", la palla passa al Giudice Sportivo che dovrà prendere una decisione a riguardo.

ZONA PLAYOFF: PER IL MONZA E' CRISI - Terzo turno di fila senza vittoria per il Monza: dopo il pareggio con l'Entella ultimo della classe, i biancorossi hanno trovato la "X" anche con il Pescara penultimo allungando la striscia negativa. Frattesi e compagni si trovano a -6 dal Lecce, marcati stretti dal Venezia che però non è riuscito a vincere nello scontro diretto per il quinto posto con la Spal (1-1). Succede tutto in avvio di ripresa tra Cittadella e Reggina, che si dividono la posta in palio (1-1): sorridono maggiormente i veneti, che si confermano tra le prime otto della classe, mentre per i calabresi è ormai quasi certa la salvezza diretta.

ENTELLA VERSO LA C, GUIZZO DELL'ASCOLI - Ultima posizione in classifica per la Virtus Entella, a -6 dal penultimo posto e -9 dai Playout: i liguri, battuti per 3-0 al "Teghil" dal Pordenone del nuovo tecnico Maurizio Domizzi, sono ormai ad un passo dalla retrocessione diretta in Serie C. Reazione d'orgoglio dell'Ascoli, che batte 2-1 il Vicenza con i gol di Dionisi e Sabiri portandosi in zona Playout: i bianconeri sono a pari punti con la Reggiana, che ha pareggiato in pieno recupero contro il Brescia (2-2). Successo molto importante della Cremonese a Cosenza: Strizzolo al 41' firma lo scalpo grigiorosso, tre punti che hanno il sapore della salvezza diretta...

RISULTATI 32^ GIORNATA

Pordenone-Virtus Entella 3-0

Pisa-Lecce 0-1

Monza-Pescara 1-1

Cosenza-Cremonese 0-1

Cittadella-Reggina 1-1

Ascoli-Vicenza 2-1

Empoli-Chievo RINVIATA

Reggiana-Brescia 2-2

Spal-Venezia 1-1

Salernitana-Frosinone 1-0

PROGRAMMA 33^ GIORNATA

Venerdì 9/4 - Ore 21: Reggiana-Empoli

Sabato 10/4 - Ore 14: Ascoli-Monza

Brescia-Pescara

Cremonese-Pordenone

Virtus Entella-Salernitana

Lecce-Spal

Sabato 10/4 - Ore 16: Frosinone-Cittadella

Domenica 11/4 - Ore 15: Reggina-Vicenza

Domenica 11/4 - Ore 19: Venezia-Cosenza

Lunedì 12/4 - Ore 19: Chievo-Pisa

CLASSIFICA

Empoli** 59

Lecce 58

Salernitana 54

Monza 52

Venezia 50

Spal 47

Cittadella 46

Chievo* 45

Brescia 43

Vicenza, Reggina 41

Pisa* 40

Cremonese*, Frosinone 39

Pordenone* 37

Cosenza 32

Ascoli, Reggiana 31

Pescara 27

Virtus Entella 22

*una partita in meno

**due partite in meno