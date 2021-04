Lecce-Cittadella, Venturato ritrova Coda: "Si capiva che sarebbe arrivato. Ora fa la differenza"

vedi letture

Un esordio da allenatore con Massimo Coda come giocatore, e domani i due saranno nuovamente di fronte l'uno all'altro. Perché si giocherà, per la 35^ giornata del campionato di Serie B, Lecce-Cittadella, e i tecnico dei veneti Roberto Venturato, nella conferenza stampa pre partita, ha così parlato dell'attaccante: "Coda ha dimostrato da sempre il suo valore Io l’ho allenato due anni, già da giovane si vedeva, con me ne ha fatti 10 il primo anno. Poi nel tempo ha maturato consapevolezza nei suoi mezzi, dimostrando di essere l’attaccante più valido della B ma ha fatto gol anche in Serie A, bisognerà avere particolari attenzioni, perché sa fare gol in tutti i modi, di destro, di sinistro, di testa sa dribblare e attaccare gli spazi, dovremo cercare di tenerlo lontano dalla porta ma non sarà facile perché è un giocatore che sa fare la differenza".