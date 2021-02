Lecce in difficoltà Nel 2021 una sola vittoria e la Serie A oggi è lontana sette punti

vedi letture

Fin dai nastri di partenza del campionato di Serie B il Lecce di Eugenio Corini e Pantaleo Corvino è stato inserito nel novero delle pretendenti alla promozione diretta in Serie A. La prima parte di stagione dei salentini è andata in questa direzione, ma con lo scoccare del nuovo anno qualcosa sembra essersi inceppato al 'Via del Mare'. Da quando, infatti, il calendario ha iniziato a contare i giorni del 2021 la compagine salentina ha messo a referto solo una vittoria: a Reggio Calabria per 1-0. Per il resto quattro pareggi e una sola sconfitta, pesante, fra le mure amiche contro un Ascoli in lotta per non retrocedere.

I NUMERI -Un rendimento, questo, che se analizzato nelle ultime cinque giornate del campionato cadetto ha visto il Lecce perdere punti nei confronti di quasi tutte le formazioni in lotta per la parte alta della classifica. In cinque giornate, infatti, i giallorossi hanno messo a referto sei punti (una vittoria, tre pareggi e una sconfitta), mentre il Pordenone attualmente a pari punti ne ha ottenuti 8. Il disavanzo, poi, cresce se rapportato a quanto conquistato nel medesimo lasso di tempo dal Chievo (11 punti), Venezia (10), Empoli (9) e Monza (9). Con un rendimento uguale ai salentini ci sono Salernitana e SPAL, mentre sotto troviamo il solo Cittadella (3 punti).

WEEKEND CHIAVE - Occorre, dunque, un immediato cambio di marcia, soprattutto sul fronte della tenuta difensiva, per evitare che il disavanzo aumenti e la sfida del weekend contro la Cremonese può essere il giusto banco di prova. In un turno di campionato nel quale si giocano SPAL-Empoli, Cittadella-Pordenone e Monza-Pisa tornare a vincere non incassando reti sarebbe la chiave di volta che serve per cambiare questo 2021 finora avaro di gioie.