Lecce, Liguori: "Periodo in cui ci gira tutto male, ma presto ritroveremo il sorriso"

Corrado Liguori, vicepresidente del Lecce, in un post su Instagram per festeggiare il proprio compleanno si rammarica per il pareggio conquistato dai giallorossi contro il Brescia: “Purtroppo la giornata non si è chiusa come speravo, è una fase in cui gira male ma sono certo che passerà presto e ritroveremo il sorriso. Mi sono commosso guardando le foto dei ragazzi, la prima in particolare che rappresenta l’essenza del calcio ovvero l’entusiasmo! È un momento particolare, in questi anni ne abbiamo avuti altri ma li abbiamo superati insieme ed insieme ne usciremo anche questa volta”.