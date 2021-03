Lecce, Meccariello: "Nella prima parte di stagione non sentivo fiducia. Ora tutto è cambiato"

vedi letture

Il difensore del Lecce Biagio Meccariello intervistato dall’edizione pugliese del Corriere dello Sport ha fatto parlato della stagione vissuta finora e del cambio di passo nel girone di ritorno: “Nella prima parte di stagione non mi sono sentito particolarmente importante, credo fosse una sensazione personale. In quel momento sentivo poca fiducia, mi sembrava di giocare per la sfortuna di altri, e non riuscivo a dare tutto. Poi ho parlato con il presidente e il direttore e questo mi ha fatto svoltare anche a livello psicologico. - continua Meccariello – Infatti dopo quel colloquio ho rinnovato il contratto e le mie prestazioni sono nettamente migliorate”.