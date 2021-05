Lecce, Rodriguez: "Rabbia e impotenza per come è finita. Ora bisogna rialzarsi"

L'attaccante del Lecce Pablo Rodriguez con un lungo post su Instagram ha fatto un bilancio dell'anno appena concluso con l'amara eliminazione in semifinale play off per mano del Venezia: "Cari tifosi, qui finisce la nostra stagione, impotenza, rabbia soprattutto sapore agrodolce di come è finita la partita, ma questo già è passato. Quello di cui non ho dubbi è che nulla può essere incolpato su questa squadra, perché hanno combattuto e hanno lasciato la loro pelle fino all'ultimo minuto, e così perdono solo i vincitori! Ma il calcio è così, cadere per rialzarsi e sono sicuro che il calcio ce ne deve uno. Personalmente è stato un anno di tante emozioni; apprendimento, crescita, maturità...dove non è stato facile per me a causa di tutti gli infortuni, un grande aspetto da migliorare. Ma ogni volta che sono entrato in campo con questa maglia, il sentimento di lotta, dedizione e impegno per questi colori non è mai mancato. - conclude lo spagnolo - Grazie a tutti coloro che rappresentano questo magnifico club per questo grande anno, dallo staff, compagne ai tifosi. E per tutto l'amore e l'affetto instancabile che hanno avuto per me, giorno dopo giorno, mi hanno fatto sentire a casa in ogni momento. Spero di poterglielo restituire il prossimo anno festeggiando tutti insieme allo stadio. Ora è il momento di riposare, disconnettersi e recuperare le energie per essere di nuovo io e riuscite a vedere la mia versione migliore".