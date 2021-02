Maggio: "Ho scelto Lecce per cambiare pagina dopo un periodo non troppo felice"

vedi letture

Giornata di presentazioni ufficiali in casa Lecce. A prendere la parole è stato Christian Maggio, ex di Benevento e Napoli approdato in Salento dopo la risoluzione dell'accordo con la società sannita. "Ho tanto entusiasmo - si legge su TuttoCalcioPuglia.com -, al di là dell'età. L'ho sempre avuto. Sono in una città ambiziosa, e questo mi piace, in una società seria, che investe tanto nei giovani. Credo sia un punto di partenza importante per arrivare a grandi obiettivi. Spero di dare un contributo a mister e società. Il numero? Ho preso il due, dopo una vita con l'11. Con il due, però, sono cresciuto da piccolo, forse è un segno. Ho giocato tante volte contro il Lecce, è sempre stato difficile, abbiamo sempre trovato giocatori importanti e partite ostiche.

È stata una trattativa lampo con il Lecce. Venivo da un periodo non troppo felice, però abbiamo trovato un accordo tranquillo, sereno. Ho voluto cambiare pagina, per crescere come uomo, al di là dell'età che ho. Mister Corini? Ci siamo affrontati in partita, me lo ricordo, era molto forte. Mi fa piacere ritrovarlo qui a Lecce. Il futuro? Voglio fare bene fino a fine campionato, ho tanta voglia, poi il resto lo decideremo con la società. Ho visto il Lecce qualche volta quest'anno, sì, mi piace come gioca. La squadra ha superato alcune difficoltà, ha chiuso il girone d'andata tra le prime, questo è un campionato particolare. Bisogna entrare nella mentalità giusta e cercare di portare un risultato positivo già da domani. Penso che il Lecce ha tutte le carte in regole per poter ambire alla Serie A. So che c'è un progetto triennale, non sarà un dramma se non ci si riuscirà ma abbiamo tutte le carte in regola per il salto di categoria".