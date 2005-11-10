Mantova, Modesto: “Una vittoria che abbiamo costruito anche nelle tre settimane di sosta”

Continua la favola del Mantova, che anche questo pomeriggio scrive un'altra pagina straordinaria del suo campionato. I virgiliani espugnano con autorità il "Nicola Ceravolo", imponendosi con un rotondo 3-1 sul campo del Catanzaro e andando a conquistare un clamoroso secondo posto solitario in classifica, a ridosso della vetta. La squadra guidata da Francesco Modesto gioca un calcio moderno, fluido ed è bella da vedere. La sfida si sblocca alla mezz'ora sugli sviluppi di un calcio d'angolo dove la retroguardia calabrese pasticcia concedendo a Josip Tomašević lo spazio per colpire in solitaria il pallone in rete, al 34' Francesco Ruocco riceve in area ed esplode un destro che, complice una deviazione decisiva della difesa giallorossa, beffa l'incolpevole Pigliacelli per il raddoppio ospite, al 55' Marco Bragantini scatta sul filo del fuorigioco presentandosi a tu per tu con il portiere avversario e depositando in fondo al sacco la sfera del 3-0 dopo averlo driblato. I minuti finali servono solo a ridisegnare il tabellino: in pieno recupero, al 91', arriva il gol della bandiera del Catanzaro con Matias Antonini, bravo a seguire l'azione dei suoi e a fulminare Bardi con un destro a incrociare sul secondo palo

Dopo la partita mister Francesco Modesto ha parlato così presso i microfoni della sala stampa: “Mi godo questo splendido momento - si legge su catanzarocalcio.it -, una vittoria che abbiamo costruito anche nelle tre settimane di sosta, dove ho avuto modo di provare alternative diverse che poi oggi in campo hanno certificato il buon lavoro che abbiamo svolto. Il Catanzaro poteva metterci in difficoltà con il vento a favore, ma siamo stati bravi noi a restare in campo concentrati, ma soprattutto decisi a fare la partita”

Il tecnico calabrese ha poi continuato così elogiando il lavoro dei suoi e non sminuendo gli avversari: “Dire che il Catanzaro non sia mai entrato in campo toglierebbe meriti alla mia squadra, alla vigilia avevo chiesto ai ragazzi, maturità, concentrazione e tanta umiltà, abbiamo vinto con merito e ci godiamo la vittoria”