Serie B, i risultati finali: il Modena risponde al Palermo. Mantova corsaro in Alto Adige
Tommaso Maschio
Il Modena risponde presente al Palermo e cala un tris contro un Padova in difficoltà che non riesce a vincere da cinque giornate (tre pari e due sconfitte). Ad aprire le marcature al Braglia è Olzer dopo 20 minuti, mentre nella ripresa arriva la doppietta di Montevago che si dimostra un’alternativa a Belotti più che convincente. Vittoria importante anche per il Mantova che si impone con un gol per tempo sul campo del SudTirol: a segno Castellini nel recupero del primo tempo e Cajazzo nel finale di gara. Con questo successo i virgiliani salgono a quota 25 e conquistano il terzo posto.
SERIE B - 14ª GIORNATA
Sabato 28 novembre
Ascoli-Virtus Entella 2-0
33’ D’Uffizi, 83’ rig. Brunori
Carrarese-Juve Stabia 3-1
47’ aut. Baldi (C), 55’ Brauoder (C), 57’ Parlanti (C), 61’ Di Nardo (J)
Empoli-Hellas Verona 2-2
16’ Bandinelli (E), 23’ e 82’ Mosquera (H), 56’ rig. Saporiti (E)
Vicenza-Cesena 1-1
30’ Della Vecchia (C), 67’ Corazza (V)
Palermo-Benevento 3-0
9’ Johnsen, 28’ Pohjanpalo, 40’ Vavassori
Domenica 29 novembre
Modena-Padova 3-0
20’ Olzer, 51’ e 67’ Montevago
Sudtirol-Mantova 0-2
45ì+3’ Castellini, 86’ Cajazzo
Ore 17:15 - Sampdoria-Cremonese
Ore 19:30 - Arezzo-Pisa
Lunedì 30 novembre
Ore 20:30 - Catanzaro-Avellino
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 33*
Modena 30*
Mantova 25*
Ascoli 24*
Avellino 22
Cesena 22*
Pisa 20
Benevento 19*
Carrarese 19*
Sudtirol 18*
Sampdoria 17
Hellas Verona 17*
Padova 16*
Cremonese 15
Virtus Entella 13*
Juve Stabia 12°*
Arezzo 12
Catanzaro 12
Vicenza 11*
Empoli 10*
* una partita in più
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva