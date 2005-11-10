Il Modena risponde presente al Palermo e cala un tris contro un Padova in difficoltà che non riesce a vincere da cinque giornate (tre pari e due sconfitte). Ad aprire le marcature al Braglia è Olzer dopo 20 minuti, mentre nella ripresa arriva la doppietta di Montevago che si dimostra un’alternativa a Belotti più che convincente. Vittoria importante anche per il Mantova che si impone con un gol per tempo sul campo del SudTirol: a segno Castellini nel recupero del primo tempo e Cajazzo nel finale di gara. Con questo successo i virgiliani salgono a quota 25 e conquistano il terzo posto.

SERIE B - 14ª GIORNATA

Sabato 28 novembre

Ascoli-Virtus Entella 2-0

33’ D’Uffizi, 83’ rig. Brunori

Carrarese-Juve Stabia 3-1

47’ aut. Baldi (C), 55’ Brauoder (C), 57’ Parlanti (C), 61’ Di Nardo (J)

Empoli-Hellas Verona 2-2

16’ Bandinelli (E), 23’ e 82’ Mosquera (H), 56’ rig. Saporiti (E)

Vicenza-Cesena 1-1

30’ Della Vecchia (C), 67’ Corazza (V)

Palermo-Benevento 3-0

9’ Johnsen, 28’ Pohjanpalo, 40’ Vavassori

Domenica 29 novembre

Modena-Padova 3-0

20’ Olzer, 51’ e 67’ Montevago

Sudtirol-Mantova 0-2

45ì+3’ Castellini, 86’ Cajazzo

Ore 17:15 - Sampdoria-Cremonese

Ore 19:30 - Arezzo-Pisa

Lunedì 30 novembre

Ore 20:30 - Catanzaro-Avellino

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 33*

Modena 30*

Mantova 25*

Ascoli 24*

Avellino 22

Cesena 22*

Pisa 20

Benevento 19*

Carrarese 19*

Sudtirol 18*

Sampdoria 17

Hellas Verona 17*

Padova 16*

Cremonese 15

Virtus Entella 13*

Juve Stabia 12°*

Arezzo 12

Catanzaro 12

Vicenza 11*

Empoli 10*

* una partita in più

° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva