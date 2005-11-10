"La prima mezz'ora è stata fatta bene, poi l'infortunio di Vasic ci ha un po' stravolto il piano gara e non siamo stati più così bravi. Non ha demeritato chi è subentrato, ma per caratteristiche ci serviva un giocatore diverso. Da lì in poi abbiamo perso un po' di fiducia e qualche duello. Il Mantova è una squadra che ti costringe a giocare sempre al limite: ha fatto una grande gara e, per merito loro, non siamo riusciti a sviluppare il nostro gioco. Non posso comunque rimproverare nulla ai miei ragazzi". Il tecnico del Sudtirol, Davide Possanzini, commenta così il secondo ko consecutivo, maturato da ex contro il Mantova.

L'analisi dell'allenatore prosegue: "Non ci è mancato il carattere, anche se si spera sempre di fare partite migliori e dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo interpretato la gara al meglio delle nostre possibilità: probabilmente in questo momento non siamo all'altezza del Mantova né del tutto pronti ad assorbire certe fasi. In sfide così sporche sono le giocate individuali a fare la differenza, e noi non le abbiamo trovate". Possanzini si sofferma poi sul discusso episodio del mancato secondo giallo a Ilie: "Le immagini parlano chiaro, era entrato in ritardo sulla caviglia di Stivanello. Non credo che abbiamo perso per quello, ma la superiorità numerica ci avrebbe di certo aiutato ad aprire più spazi".

Chiosa finale sull'accoglienza riservatagli dai tifosi virgiliani: "Mi ha fatto molto piacere, di Mantova conservo un ricordo stupendo e voglio tenermelo stretto. Non intendo sporcare ciò che ho vissuto per come è finita: ringrazio il pubblico, avrò sempre un affetto smisurato per una piazza con cui ho provato emozioni indimenticabili, forse uniche".