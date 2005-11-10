"Oggi siamo stati bravi ad aggredire in avanti, ad aspettare il momento giusto per colpire e a gestire il pallone quando serviva. Peccato per il rigore sbagliato, ma siamo andati in vantaggio meritatamente. Siamo rimasti sempre dentro la partita: non ricordo parate particolari di Bardi e ci portiamo a casa un altro clean sheet importante". Il tecnico del Mantova, Francesco Modesto, commenta così il secondo successo consecutivo dei virgiliani, arrivato per 2-0 sul campo del Sudtirol.

"I ragazzi lavorano alla grande – prosegue Modesto –, sono sul pezzo e stanno bene fisicamente. Abbiamo portato a casa sei punti in pochi giorni mettendoci tanta qualità e sono davvero orgoglioso di loro. Non è semplice venire qui e fare una prova di questo spessore: ho visto tante partite del Sudtirol, che ha messo in difficoltà tante squadre, e oggi siamo stati davvero bravi. Abbiamo vinto i duelli e, allo stesso tempo, giocato un buon calcio". Poi Modesto torna sul ko di Avellino: "Avevo detto alla squadra che non era stata se stessa sotto l'aspetto mentale. Oggi ho visto l'atteggiamento giusto da parte di tutti ed è stata una bella vittoria. Ho bisogno di ogni giocatore che ho a disposizione e sto dando spazio a tutti: anche per gli altri arriverà il momento e hanno tutti voglia di incidere".

Sul calcio di rigore sbagliato da Spinaccè: "Ha preso il pallone e i compagni lo hanno lasciato calciare. Plizzari è un portiere abile nel parare i rigori e forse avrebbe dovuto tirare Ilie, ma non fa niente". Infine, sulla prestazione dei tre centrali: "Non è semplice chiedere ai difensori di accettare l'uno contro uno a campo aperto, soprattutto contro attaccanti così rapidi. Però si allenano per fare gare del genere e si sono comportati bene, affrontando duelli di spessore e hanno difeso alla grande insieme a tutta la squadra".