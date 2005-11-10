Il Mantova passa 2-0 al “Druso” di Bolzano e toglie l’imbattibilità casalinga del Sudtirol, che durava da sette mesi. Decisive le reti realizzate da Castellini sui titoli di coda del primo tempo (48’) e dal neo-entrato Cajazzo nel finale di ripresa (86’). Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Modesto, che si riprende la terza piazza. Secondo ko di fila, invece, per gli altoatesini di Possanzini, che rimangono fuori dalla zona play-off.

LE PAGELLE DEL SUDTIROL



Plizzari 6,5 - Para un calcio di rigore e salva i suoi come può con interventi prodigiosi. Incolpevole, però, sui gol subiti.

Stivanello 5,5 - Soffre a tratti l'intraprendenza di Ilie, ma resta il punto d'appoggio che tiene in piedi il reparto arretrato.

Giorgini 5 - Concede un rigore con un fallo di mano sulla linea di porta che rischia di costargli il rosso. Si mostra incerto in area in più circostanze, compreso sul primo gol avversario.

Veroli 5,5 –Fin troppo passivo quando viene puntato, ma evita grandi sbavature. Dal 61’ Schrott 6 – Entra con personalità da vendere, un aspetto tutt’altro che scontato vista la sua giovane età, ma in un momento non semplice.

Molina 5,5 - Si affaccia in avanti di rado e con poca incisività. Nel mezzo, un rigore prima concesso e poi revocato per simulazione. Dall’81’ Pyyhtia s/v

Brik 5,5 - Fa fatica a fare filtro in mezzo al campo, ma firma l’unica vera chance biancorossa con un buon destro da fuori che sfiora il bersaglio.

Tronchin 5 – Troppi errori e imprecisioni in mediana, dove soffre le incursioni avversarie. Dal 61’ Mixtur 5 – Si muove su tutto il fronte offensivo per cercare palloni giocabili, ma resta quasi invisibile senza mai impensierire la retroguardia.

Vasic 5,5 – Cerca lo spunto sulla fascia con scarsa efficacia, faticando a trovare l'intesa con i compagni. Da esterno non sembra a suo agio e alza bandiera bianca per un problema fisico prima ancora dell'intervallo. Dal 38’ S. Davì 6 – Lotta sulla corsia mancina con maggiore intraprendenza e disegna qualche cross interessante.

Rispoli 6 -Parte col piglio giusto caricandosi la squadra sulle spalle, tra buone verticalizzazioni e recuperi in zone alte di campo. Cala alla distanza nella ripresa.

Lopes 5 - Trova pochissimi spazi da attaccare e non riesce mai ad accendersi in velocità. Abbonda con i cross, spesso eccessivi per qualità e quantità.

Burnete 5 -Ai margini della manovra bolzanina, sbatte di continuo sui centrali avversari. Riceve pochi palloni e nei rari spunti tenta soluzioni personali troppo complicate. Dall’81’ Zeroli s/v

Allenatore: Possanzini 5 – L’avvio lascia intravedere buoni presupposti, ma col passare dei minuti la squadra viene soffocata dalla pressione del Mantova e non trova mai le giuste contromisure. Fatica a mettere in funzione gli attaccanti e persino a guadagnare metri, in una sconfitta che impone riflessioni costruttive per il prosieguo del campionato.

LE PAGELLE DEL MANTOVA



Bardi 6 –Sicuro nelle uscite, non viene mai chiamato a grandi parate.

Cella 6,5 – Puntuale negli anticipi che permettono alla squadra di tenere un baricentro alto, guida il reparto con mestiere ed esperienza.

Tomasevic 7 – Presidia l’area con grande attenzione senza mai lasciar girare gli attaccanti avversari verso la porta. Sale sulle palle inattive ed è una minaccia costante.

Castellini 8 –Rischia ma esce indenne dall’episodio del rigore poi revocato a Molina. Non sbaglia nulla dietro ed è decisivo anche davanti: sblocca il match con un destro secco, sfiora la doppietta e avvia diverse trame interessanti.

Benaissa 6 – Attento nelle uscite e puntuale sia nelle discese palla al piede sia nei ripiegamenti difensivi.

Ignacchiti 6,5 – Serve un assist un po’ fortunoso per il gol di Castellini, ma il suo lavoro in mezzo al campo è prezioso per tenere costantemente il pallino del gioco.

Kouda 7 – Mette la palla in cassaforte quando la riceve e crea tanti pericoli dalle parti di Plizzari con i suoi inserimenti in area. Corona una gara intensa e di qualità con un assist illuminante per Cajazzo.

Silva 5,5 –Torna titolare dopo oltre un mese e appare un po’ timido, con qualche imprecisione di troppo. Dall’84’ Del Lungo s/v

Ilie 6,5 – Incontenibile nei dribbling e straordinariamente preciso nel calciare i piazzati. A tratti esagera palla al piede, spende due falli evitabili in ripiegamento che rischiano di costargli caro. Dal 75’ Cajazzo 7 – Entra con grande determinazione e incide subito con un gol seguito da un movimento che mette in risalto le sue qualità.

Bragantini 7 – Cerca sempre la giocata non banale e salta quasi sempre il primo uomo. Insiste con le accelerazioni, propizia l’1-0 con un cross dalla destra e disegna corridoi invitanti per i compagni: gli manca solo il gol. Dall’84’ Wieser s/v

Spinaccè 5,5 – Si dà tanto da fare ingaggiando duelli con i difensori avversari, ma sbaglia un calcio di rigore che lo condiziona per il resto della partita. Qualche segnale diverso si vede solo nel rush finale.

Allenatore: Modesto 7 - Una gara in crescendo che conferma di che pasta è fatto il gruppo. Legge alla perfezione i momenti della partita, alternando giocate estetiche quando serve a grande lucidità nelle fasi di maggiore pressione avversaria. Colpisce nei momenti chiave e sfodera una fame feroce per tenere la porta inviolata fino all'ultimo secondo. Una grande prova di maturità.