Mantova, riflessioni in corso sul tecnico Possanzini. Si valuta anche il nome di Corini
Momento delicato per Davide Possanzini, allenatore del Mantova reduce oggi dal ko di misura contro il Bari. I Virgiliani sono infatti ultimi in classifica, staccati di cinque punti dalla possibile zona salvezza, e hanno bisogno di una svolta immediata. Come raccolto da Tuttomercatoweb.com, sono in corso riflessioni: il club valuta se cambiare subito oppure se dare al tecnico un’ultima chance con il turno infrasettimanale.
In caso di addio un’idea per la panchina potrebbe essere Eugenio Corini.
