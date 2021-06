Monza, avviata la trattativa con la SPAL per Valoti: si punta ad anticipare Empoli e Parma

E’ Mattia Valoti il primo grande obiettivo di mercato del Monza per la nuova stagione. Sul centrocampista della SPAL, però, non manca la concorrenza, con Empoli e Parma attive su di lui. Per tentare di anticipare tutti, però, il club brianzolo, stando ai colleghi di SkySport avrebbe già avviato la trattativa con la dirigenza estense per provare a chiudere il prima possibile l’operazione.