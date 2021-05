Monza, Brocchi: "La stanchezza c'è, ma in queste gare conta soprattutto la testa"

Cristian Brocchi, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Cosenza mettendo in guardia i suoi dal sottovalutare l'avversario: “Dobbiamo sempre pensare solo a noi stessi perché pensare agli altri fa male perché non dipende solo da noi. Dobbiamo cercare di recuperare al meglio le energie spese in queste ultime gare, ma l'obiettivo che inseguiamo è talmente importante che dove non si arriva con le energie fisiche si arriva con la testa. Preparare partite così importanti deve essere di stimolo nella testa dei ragazzi. Putroppo abbiamo lasciato troppi punti per strada in questa stagione, ma la Serie B è così, un campionato dove la prima può perdere con l'ultima indistintamente. Le partite sono tutte difficili e vanno affrontate col piglio e la mentalità giusta e soprattutto con un grande rispetto degli avversari perché se si pensa che siano inferiori allora può venire a galla qualche difetto di mentalità. Assenze? Qualcuno non sta bene e rimane a casa, altri che hanno giocato sono un po' stanchi e deciderò domani mattina chi giocherà a seconda di chi ha recuperato meglio".