Monza, Diaw parla già da biancorosso: "Ho parlato con Galliani, sono pronto a giocare"

Anche se manca ancora l'annuncio ufficiale Davide Diaw è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Monza. L'attaccante ha infatti parlato a Monza-News.it annunciando di essere in arrivo nella città brianzola per visite e firma: "Sono davvero molto contento, arriverò tra poco a Monza. Ho già parlato con Galliani, sono pronto per giocare”. Brocchi potrebbe così avere a disposizione l'ormai ex Pordenone per la sfida contro quella SPAL che a lungo aveva inseguito il classe '92 venendo battuta quasi al fotofinish dai lombardi.