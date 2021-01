Monza, crac Balotelli in quel di Lecce: piccolo stiramento ai flessori della coscia sinistra

Cresceva l'apprensione in casa Monza per le condizione di Mario Balotelli, dopo il problema fisico, accusato ieri durante il riscaldamento in occasione del match contro il Lecce: oggi l'ex Milan, come ha comunicato il club brianzolo, si è sottoposto a una risonanza, che ha evidenziato un piccolo stiramento ai flessori della coscia sinistra. La situazione verrà monitorata costantemente nei prossimi giorni.

Rese note anche le condizioni di Dany Mota Carvalho: per lui leggera infiammazione all'adduttore destro.