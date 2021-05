Monza, si prepara ai playoff: domani la rifinitura e poi la partenza per Cittadella

Antivigilia di playoff per il Monza, che lunedì giocherà la semifinale di andata contro il Cittadella, in attesa poi del confronto di ritorno che si giocherà giovedi. Come fa sapere il club, questa mattina "alle 11 tutti in campo per il lavoro atletico e i rondos. Poi spazio interamente dedicato alla tattica con esercitazioni e partite a tema. Domani alle 15 è prevista la rifinitura della vigilia", poi la partenza verso il Veneto.