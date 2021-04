Monza, tegola in difesa: Donati out. Gli esami evidenziano una sindrome della bandelletta

Tegola in difesa per il Monza. Come infatti comunica il club nel report giornaliero sugli allenamenti, gli esami medici a cui si è sottoposto Giulio Donati hanno evidenziato una sindrome della bandelletta (un dolore che riguarda la faccia esterna del ginocchio e che può irradiarsi sulla faccia esterna della coscia): non precisati i tempi di recupero.