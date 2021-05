Monza, tracollo col Cittadella: terza sconfitta con tre gol di scarto in stagione per i brianzoli

Sconfitta senza attenuanti per il Monza contro il Cittadella nell’andata delle semifinali playoff di Serie B. Un ko per 3-0 che mette in salita la strada dei brianzoli verso la massima serie, ma che non è un unicum nella stagione della formazione di Cristian Brocchi. Prima di stasera, infatti, sono arrivate altre due sconfitte con tre gol di scarto: in casa contro il Venezia per 4-1 e in casa della Reggiana per 3-0.