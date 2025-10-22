Padova, Capelli: "Papu Gomez ha alzato il livello di tutti. È bello averlo in squadra"

Nel corso della prima puntata di una trasmissione tv ideata da padovasport.tv e TeleCittà, è intervenuto il centrocampista del Padova Alessandro Capelli, che ha parlato del momento della truppa biancoscudata: "I grandi obiettivi si raggiungono remando tutti dalla stessa parte. I ragazzi nuovi si sono integrati e si stanno integrando bene, anche se più di metà squadra è stata cambiata. Quest'anno c'è l'entusiasmo dei veterani del Padova e l'esperienza di chi è arrivato", ribadendo poi il fatto che chi è della vecchia guardia cerca di 'rubare' più segreti possibile agli altri.

Tra i nuovi, anche Papu Gomez, pronto all'esordio dopo la squalifica per doping: "Avere il Papu in squadra è bello, anche solo ascoltare quello che racconta. Dalla prima partitella si è capito, ha alzato il livello di tutti. Se sei in squadra con lui sai che la palla ti può arrivare ovunque. All'inizio pensavo non fosse vero, poi ho sentito una sua dichiarazione pubblica e ho capito che c'era margine. Quando è arrivata l'ufficialità è stato davvero bello, ha caratteristiche uniche e abbiamo avuto subito la percezione di quello che ci può dare. Dovremo anche noi adattarci a lui, ma anche lui si è intanto adattato a noi".

Conclude poi parlando del campionato, dove dice di dover pensare di gara in gara essendo però sempre ambiziosi. La salvezza è il primo obiettivo, chiaro per tutti, e la maglia va conquistata ogni settimana.