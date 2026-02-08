Padova, Capelli: "Impressionato dalla Juve Stabia: 3-3 dal grande valore"

Alessandro Capelli, attaccante del Padova, si è presentato di fronte ai microfoni della stampa dopo il pareggio per 3-3 ottenuto in casa della Juve Stabia. Ecco quanto evidenziato a ViviCentro:

“Sicuramente meglio noi nella ripresa. Devo dire che abbiamo incontrato una squadra veramente forte che personalmente mi ha anche impressionato. Sono stati bravi loro nel primo tempo, però penso che nel secondo abbiamo dato un segnale anche a noi stessi. Avevamo bisogno di una scintilla e portiamo a casa un punto prezioso, fondamentale per noi.

Sono felice perché è stato un gol che ci ha dato speranza in quel momento e il 3-3 finale ha dato ancora più valore a questo. Sul 3-1 ci avevano un po’ tagliato le gambe, ma dopo il mio gol del 3-2 l’episodio ci ha dato qualcosa in più. Dal campo la percezione è cambiata: abbiamo capito che potevamo riprenderla.

Abbiamo cambiato qualcosina tecnicamente e tatticamente, ma quello passa in secondo piano. Ci siamo detti di non mollare. Ritrovare il carattere, quell’atteggiamento che ci contraddistingue e che ci ha fatto fare i punti che abbiamo, è la base da cui dobbiamo partire. Prestazioni giuste magari non ti portano il risultato nell’immediato, ma alla lunga pagano”.