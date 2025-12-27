Padova, Capelli dopo il ko di Palermo: "Bello ricevere gli applausi dei tifosi rosanero"
Dopo il ko per 1-0 incassato contro il Palermo, l'esterno del Padova, Alessandro Capelli si è presentato presso la sala stampa del 'Barbera' per analizzare la prestazione della formazione allenata da Massimo Andreoletti.
“Una prestazione di questo genere ci inorgoglisce - riporta TrivenetoGoal -. Giocare bene contro una squadra di questo genere non era scontato. Ricevere gli applausi dei tifosi del Palermo è stato bello, per tanti di noi era la prima volta qui. Ringrazio loro e i nostri tifosi. Usciamo un po’ rosicanti da questa partita. Veniamo da categorie basse, l’ingresso allo stadio è stato pesante. Abbiamo retto la forza del Palermo e la spinta del pubblico, ricorderemo questa serata anche se perdere non fa mai piacere”.
