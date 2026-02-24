Pescara, Sebastiani su Corona: "Avrebbe fatto bene a fare come Desplanches"

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani in vista della sfida contro il Palermo ha parlato anche della situazione di quel Giacomo Corona, attaccante classe 2004, corteggiato a lungo sia in estate sia a gennaio dal club abruzzese senza che i rosanero aprissero veramente a una cessione nonostante lo scarso minutaggio trovato dal giocatore (118 minuti in 10 presenze in Serie B) nella formazione di Inzaghi.

“Il Palermo lotta per la vittoria finale e ha voluto giocarsi la possibilità di tenersi un giocatore in più. Nell’ottica della sua crescita forse Corona avrebbe fatto bene a fare come Desplanches, che venendo da noi ha fatto le sue partite da titolare prima dell’infortunio”, spiega Sebastiani a Ilovepalermocalcio.it.

“Spesso in Italia ci lamentiamo che i giovani non giocano. Per me, se sono bravi, devono trovare spazio. Ma questo ragionamento va al di là della situazione di Corona. In altri Paesi, alla sua età, sei quasi considerato un vecchio. - prosegue il numero uno abruzzese facendo un discorso più generale prima di tornare sul figlio d’arte - Posso dire che, se fossi un procuratore, pretenderei che il mio assistito avesse spazio o che gli venisse data la possibilità di trovarlo altrove”.