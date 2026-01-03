TMW Palermo, nuova pretendente per Corona: anche la Juve Stabia sull'attaccante

Dopo Pescara e Reggiana, oltre al Cesena che l’aveva cercato la scorsa estate, per l’attaccante Giacomo Corona si sarebbe fatto avanti un altro club di Serie B. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com si tratta della Juve Stabia che nelle ultime ore si è inserita per il classe 2004 che il Palermo potrebbe mandare a giocare in prestito visto il poco spazio, appena sei gare e 81 minuti in campo, trovato finora.

Da capire se il club rosanero, vista anche la partenza in direzione Sampdoria di Matteo Brunori, deciderà di cedere il figlio d'arte oppure tenerlo in rosa visto che per lui potrebbero ora aprirsi maggiori possibilità alle spalle di Joel Pohjanpalo.