Palermo, il portiere Cutrona scende in Serie D: giocherà con la Virtus Francavilla
Prima esperienza fra i grandi per il portiere Francesco Cutrona, classe 2006, del Palermo. Il calciatore infatti è stato ceduto in prestito alla Virtus Francavilla, club che milita nel Girone H di Serie D, come comunicato dai due club sui propri profili ufficiali.
Questo il comunicato della società pugliese:
“Virtus Francavilla comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione a titolo temporaneo, per la stagione 2025/26, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Cutrona. Giovane portiere classe 2006, proveniente dal Palermo F.C., club con il quale è cresciuto fino alla Primavera 2, collezionando oltre 25 presenze la scorsa stagione. Il calciatore è già a disposizione di Mister Coletti per la gara di Coppa di domenica contro il Fasano . La società augura a Francesco un grosso in bocca al lupo ed una stagione entusiasmante con i colori biancazzurri”.
Questo il comunicato dei rosanero:
Il Palermo FC comunica di aver ceduto alla Virtus Francavilla Calcio il calciatore Francesco Cutrona. Il portiere si trasferisce a titolo temporaneo. A Francesco un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30