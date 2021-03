Pescara, Bocchetti predica calma: "Felici della vittoria, ma noi dobbiamo rincorrere"

Una vittoria preziosa quella che il Pescara ha centrato contro il Cittadella, ma il Ds biancazzurro Antonio Bocchetti, come riferisce tuttopescaracalcio.com, ha predicato calma: "Noi dobbiamo cercare di vincere le partite, se non ci riusciamo non dobbiamo perderle. Quando si vince siamo sempre contenti, ma noi dobbiamo rincorrere. Va bene i pareggi e saper stare bene in campo, ma noi abbiamo bisogno di punti. Non abbiamo fatto niente. Dobbiamo macinare, migliorare la fase di palleggio per dominare l'avversario. Tutto passa dagli allenamenti".

Nota poi sugli infortunati: "Tabanelli dobbiamo attendere gli esami strumentali. Credo ci vorrà una settimana. Sorensen e Ceter dovrebbero rientrare domani in gruppo. Balzano ha avuto forse una distorsione ma niente di grave".