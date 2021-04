Pescara, Grassadonia: "Meritavamo la vittoria. La classifica non mi piace, ma ci crediamo"

Gianluca Grassadonia, tecnico del Pescara, ha analizzato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Monza: “Mi piace guardare il bicchiere mezzo pieno, ora dobbiamo recuperare le energie e rituffarci nel lavoro per ripartire alla grande”.

Questa squadra inizia a crederci.

“Per me la squadra ha sempre avuto la luce accesa. Non è tardi, mancano sei partite: dobbiamo continuare a lavorare per ottimizzare il tutto. Per quanto creato la squadra meritava la vittoria, ma siamo sempre penalizzati sulle palle inattive. Manchiamo in alcune letture. Dobbiamo migliorare”.

Galano?

"Lo andremo a valutare, ha subito una forte distorsione alla caviglia".

Il ritiro?

"Abbiamo una missione, quella di salvare il Pescara. È una promessa che abbiamo fatto, il lavoro va portato al termine nel modo migliore. Sarà una settimana importante, di lavoro. Questa squadra deve giocare a calcio e crederci".

Cosa è mancato?

"Ci sono mancati gli automatismi, i numeri non si possono improvvisare. I concetti sono importanti, per quanto riguarda la tenuta non possiamo pensare sulle tre partite, ma pensare al tutto come se fosse una gara secca. La classifica non mi piace, però ci sono i presupposti per risalire. Crediamo fortemente nella salvezza".