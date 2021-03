Pescara, il ds Bocchetti: "La vittoria ci avrebbe rilanciato in classifica. Fatti passi in avanti"

Il Direttore Sportivo del Pescara, Antonio Bocchetti, ha commentato a fine gara il pareggio colto al "Guido Teghil" di Lignano contro il Pordenone: "Abbiamo sofferto nel primo tempo contro una squadra organizzata che gioca insieme da tanto tempo. Nella ripresa siamo cresciuti e abbiamo dominato, creando tante occasioni da gol e colpendo due legni. Purtroppo la fortuna non ci ha assistiti, dovevamo portare a casa la vittoria ma non siamo riusciti a trovare il guizzo risolutore. La prova di oggi aumenta i rimpianti per il cammino negativo fatto finora, un successo oggi avrebbe potuto darci uno slancio notevole in classifica. Di positivo c'è la prestazione della squadra, i ragazzi hanno mostrato sensibili passi in avanti e stanno assimilando sempre più le indicazioni

dell'allenatore".