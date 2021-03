Pescara, Sebastiani: "La guida di Grassadonia mi piace molto. Ora servono vittorie"

vedi letture

Come riferisce pescarasport24.com, riprendendo il quotidiano Il Centro, dopo un lungo silenzio è tornato a parlare il patron del Pescara Daniele Sebastiani: "Penso che i ragazzi abbiano fatto una buona partita, contro una delle candidate alla promozione. Il Lecce non ci ha mai messo in difficoltà ed ha segnato su una ribattuta, in cui la nostra difesa ha avuto un attimo di blackout. La rosa, fortunatamente, ricomincia a prendere forma, in tanti stanno rientrando. Mi è piaciuta la prestazione di Giannetti, ci può dare una grande mano. La squadra ha trovato un buon equilibrio, la guida di Grassadonia mi piace molto. Ora servono vittorie per rimettere in sesto la classifica".