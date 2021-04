Pisa-Lecce 0-1, le pagelle: Coda ancora decisivo, Mazzitelli e Caracciolo incauti

Pisa-Lecce 0-1

Marcatori: 75' Coda (R)

PISA

Gori 6 - Inoperoso per quasi tutto il primo tempo, sino a quando Hjulmand cerca di sorprenderlo con un destro secco dal limite dell'area nel finale del primo tempo: lui però è attento e intercetta senza troppi complimenti. Nulla da fare sul rigore perfetto di Coda: intuisce anche l'angolo, ma deve arrendersi all'esecuzione del numero nove.

Birindelli 6,5 - Se il buongiorno si vede dal mattino, bastano pochi minuti per intuire che la sua sarà una gara di strappi e buone giocate. Stantuffo sulla destra, corre e fa correre i compagni, come nell'occasione d'oro apparecchiata per Palombi, sprecone a tu per tu con Gabriel. Cala un po' dopo l'intervallo, ma è tra i più positivi. (Dal 77' Pisano s.v.).

Benedetti 6 - Le difficoltà del Lecce sono attribuibili all'ottimo lavoro orchestrato in tandem con Caracciolo. Se la squadra di Corini (rigore a parte) non riesce a concludere verso lo specchio il merito è anche della sua applicazione. Peccato però che non basti a strappare nemmeno un punto.

Caracciolo 5,5 - Una gara ben condotta che viene però oscurata da quel sandwich con Mazzitelli dal quale scaturisce il rigore decisivo di Coda. L'impressione è che non possa fare null'altro, ma soprattutto la paternità del tocco galeotto sembra essere del compagno, e non sua. In precedenza, però, si era fatto inebriare da un dribbling nello stretto di Rodriguez.

Lisi 6,5 - Nel primo tempo il Pisa decolla sulle fasce: Birindelli è più coinvolto, ma lui è sempre reattivo quando i compagni lo sollecitano. A ridosso dell'intervallo spaventa Gabriel con un destro da posizione proibitiva, che si perde a lato non di molto.

Marin 5,5 - Cerca di dare fastidio con un lavoro sottotraccia tra le linee dal quale ricava risultati non sempre soddisfacenti. Richiamato alla base prima del forcing finale. (Dall'82' Marsura s.v.).

De Vitis 6 - La scelta di non sbottonarsi è virtuosa e assennata, perché il suo è un ruolo cruciale contro una formazione schierata a specchio. Cerca anche la porta con un destro violentissimo dai trentacinque metri, sul quale è attento Gabriel. (Dall'82' Quaini s.v.).

Mazzitelli 5 - Appoggia le transizioni del Pisa con una naturale propensione ad attaccare la profondità che procura qualche grattacapo alla difesa leccese. Distratto nell'azione che porta al penalty trasformato da Coda con il fallo da rigore su Henderson in tandem con Caracciolo.

Gucher 5,5 - Tentativi a salve di raccordare centrocampo e attacco. In fase di non possesso fa la sua parte, ma la connessione con i due avanti stenta a decollare. (Dal 77' Sibilli 6 - Il piglio è quello giusto, l'ingresso forse un po' tardivo).

Palombi 6 - Un primo tempo eufemisticamente vivace per lui. Prima si divora un gol già fatto a pochi metri da Gabriel, poi viene atterrato da Maggio e protesta (a ragione) con Marinelli, che però ha altre idee. (Dal 63' Vido 5 - Non entra in partita).

Marconi 5 - Il suo errare è incessante e senza sfoghi, perché se Palombi sa sgusciar via ai difensori giallorossi lui si ritrova spesso braccato e privato della possibilità di mordere.

LECCE

Gabriel 6 - Si prende un rischio enorme con quell'uscita avventata su Palombi, che per sua fortuna è troppo defilato anche solo per pensare ad una conclusione in porta. Attento in tutte le altre circostanze: sicuro nelle uscite, solido nella risposta in due tempi su De Vitis.

Maggio 5,5 - Trova sulla sua strada un cliente scomodo come Lisi, che non solo sbarra la strada alle sue scorribande, ma lo costringe spesso e volentieri a rinculare. Incauto con quel body-check in area su Palombi, che Marinelli non giudica da rigore.

Lucioni 6,5 - Non segna, ma è come se l'avesse fatto, perché quel tackle dal timing perfetto sul destro a botta sicura di Palombi annulla di fatto l'uno a zero del Pisa.

Pisacane 5,5 - Primo tempo di governo nel quale non si macchia di gravi colpe, se non una deviazione un po' fortuita dalla quale scaturisce l'episodio controverso che coinvolge Palombi e Maggio. Si fa però ammonire per un fallo tattico sul nove del Pisa: Corini, che vuole scongiurare ogni rischio, lo lascia in panchina dopo l'intervallo. (Dal 46' Meccariello 6 - Solido e affidabile: sigilla la porta di Gabriel).

Gallo 5,5 - Vorrebbe catapultarsi in avanti ogni volta che scorge uno spiraglio, ma lo fa con risultati rivedibili. Anche perché Birindelli lo torchia e per lunghi tratti non gli dà respiro.

Majer 5,5 - Intuisce di non essere in vena di giocate trascendentali e s'adegua ad un assetto più scolastico. Sa essere prezioso, anche se sbaglia alcune scelte in transizione. (Dal 77' Tachtsidis s.v.).

Bjorkengren 5,5 - Nemmeno lui vive la giornata migliore della sua stagione. Poco reattivo quando gli avversari lo puntano, non a caso è una delle vittime preferite dei dribblatori pisani. Quantomeno non perde la bussola e si arrabatta.

Hjulmand 6 - Sparisce e riappare di continuo nel primo tempo. Dei tre centrocampisti, però, è quello che cerca maggiormente la soluzione da fuori: lo fa in due circostanze, prima sfiorando il palo alla destra di Gori, e poi calciando addosso al portiere nerazzurro.

Henderson 6,5 - Qualche preziosismo qua e là in una gara nella quale fatica ad imporsi con continuità. Il suo pomeriggio è però illuminato da un guizzo: finisce nel sandwich tra Mazzitelli e Caracciolo e porta a casa il rigore che risolve la contesa. (Dall'88' Nikolov s.v.).

Pettinari 5,5 - La battaglia con i due centrali è a tratti feroce. Un duello ininterrotto che soltanto gli attaccanti di mestiere come lui sanno mettere in scena. Sotto porta, però, combina ben poco. (Dal 71' Rodriguez 6,5 - Ingresso provvidenziale: ravviva l'attacco e mette lo zampino nell'azione del penalty).

Coda 6,5 - Una sentenza, anche quando stenta e non trova il modo di colpire su azione. Lo fa allora dal dischetto, con un destro che s'insacca a fil di palo. (Dall'88' Stepinski s.v.).