Pordenone, Domizzi: "Messo un altro mattoncino. Ero emozionato prima del via"

Esordio in panchina nel calcio professionistico con una vittoria per 3-0 sulla Virtus Entella per Maurizio Domizzi, subentrato poche ore fa ad Attilio Tesser ma già protagonista in neroverde: "Ero emozionato e teso prima dell'inizio del match, poi con il passare dei minuti e durante la gara sono stato bene. Non potevo sognare un inizio migliore di questo nonostante la squadra sia il 25-30%: ho detto ai ragazzi di mettere più coraggio in ciò che facevano di solito e di fare quello che sapevano, non ho voluto variare perché non c'era tempo. Abbiamo segnato subito e la partita si è messa bene, poi con l'espulsione si è incanalata nella maniera sperata: abbiamo messo un altro mattoncino, ma mancano altri sei incontri e sappiamo che le squadre sono tutte attrezzate e continuano a correre. Prossimo match con la Cremonese? Potrebbe esserci un po' d'ansia visto che affronteremo una diretta concorrente per la salvezza, ma togliere punti ad una rivale fa bene al morale", ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa, come riportato da TrivenetoGoal.