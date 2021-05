Pordenone, Domizzi: "Se chi è dietro crede nella salvezza, perché non dovremmo farlo noi?"

Il tecnico del Pordenone Maurizio Domizzi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana spiegando che la sua squadra non deve scendere in campo pensando che gli avversari siano in lotta per la promozione: “La partita è difficile e importante, perché è la terzultima di campionato e abbiamo bisogno di punti per la classifica. La Salernitana lotta per la A? Giusto, ma a noi non deve cambiare nulla affrontare i granata, il Venezia o il Cosenza. Dobbiamo essere ottimisti. Se ci credono le squadre che sono dietro, perché non dobbiamo crederci noi? La Salernitana è una squadra forte, nei singoli come nel collettivo. Ha gioco e interpreti di qualità, ma a questo punto della stagione chi affrontiamo a noi non deve cambiare niente”. - continua Domizzi come riporta il sito del club friulano - In casa abbiamo avuto un trend importante in questo scorcio di campionato. Dobbiamo dare continuità ai risultati conquistati a Lignano. Con la cattiveria giusta, che serve sempre. Ritroviamo Barison dalla squalifica, la squadra sta bene, sono tutti a disposizione. Anche chi è più stanco trova però energie nervose per compensare”.