Pres. Lecce e la corsa verso la A: "Vittoria importante ma non mi fido del calendario"

vedi letture

Contro la Cremonese il Lecce di Eugenio Corini ha centrato la seconda vittoria consecutiva, per il quarto risultato utile delle ultime cinque giornate. Dopo il successo del 'Via del Mare' si è espresso anche il presidente del club salentino Saverio Sticchi Damiani in relazione alla corsa verso la Serie A della sua compagine. Ecco quanto riportato da Tuttosport: "Ci tenevamo a dare continuità dopo la vittoria contro la Cremonese, due successi consecutivi valgono molto. Devo dire che non mi fido del calendario, il ko contro l'Ascoli insegna ed ancora brucia. Bisogna far conto sui noi stessi e continuare a fare bene"