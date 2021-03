Pulcinelli carica l'Ascoli in vista della Cremonese: "Chi andrà in campo deve dare il 120%"

Il patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli attraverso i propri canali social ha caricato la squadra in vista della sfida contro la Cremonese, altra sfida delicata nella corsa salvezza a cui le due squadre arrivano dopo il successo nel turno infrasettimanale: “Gara difficilissima, servirà il 120% di chi va in campo e chi non va. Ma soprattutto concentrazione, determinazione, umiltà, voglia di vincere e tanta tigna ascolana. Forza ragazzi, non siamo secondi a nessuno”.