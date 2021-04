Reggiana, Alvini: "Testa solo alla Reggina, le questioni extra campo non devono toccarci"

"La mia posizione è fortemente allineata a quella della Società. In questo momento il nostro focus è totalmente sulla partita di domani, sarà la dirigenza a muoversi di conseguenza. È auspicabile che tutte le squadre arrivino a disputare gli ultimi turni con lo stesso numero di gare giocate alle spalle": esordisce così, nella conferenza stampa pre partita, il tecnico della Reggiana Massimiliano Alvini.

Il riferimento è ovviamente al comunicato diramato ieri dalla società, a seguito della decisione del giudice sportivo di far giocare la gara Empoli-ChievoVerona, che ha avuto una situazione simile a quella di Salernitana-Reggiana, data persa a tavolino alla formazione emiliana che, come quella toscana, era falcidiata dal Covid-19. Non solo, è stato disposto il rinvio anche di Pescara-Entella.

Il mister è però tranquillo circa il gruppo, prossimo alla sfida contro la Reggina: Nessuna resa. La squadra ha pensato esclusivamente a lavorare sulla partita di domani, nella quale mettiamo tutta la nostra concentrazione. Da sempre poniamo la totale attenzione sul momento della partita e sarà la Società a gestire le altre situazioni. Noi pensiamo solo a scendere in campo e a cercare di miglioraci, sempre. La nostra attenzione deve essere sempre sul miglioramento che possiamo fare, non possiamo concederci distrazioni. Assenze? Non partiranno per la trasferta Gyamfi, Martinelli, Siligardi, Del Pinto e Mazzocchi, al quale va uno speciale augurio da parte di tutti noi per il pesante infortunio subito; siamo molto dispiaciuti. Ci vorrà una prestazione significativa per affrontare la Reggina e fare una partita in cui scenderemo in campo con i nostri punti di forza. L’avversario è di tutto rispetto e di valore, ma noi siamo concentrati solo su noi stessi, su quello che possiamo e vogliamo fare domani al Granillo. Dovremo porre attenzione anche ai diversi diffidati che abbiamo in rosa».

Conclude rispondendo a un preciso dato statistico, che vede i granata subito gol nei primi 30 minuti di gara: "Si, riconosco questo sia stato un fattore che ci ha coinvolto recentemente. Il peso specifico di certe squadre può aver condizionato l’atteggiamento iniziale e abbiamo lavorato su noi stessi per migliorarci in settimana. Ho fiducia che la squadra riesca a correggere questa situazione. La squadra ha fatto bene a Frosinone, contro il Brescia ed è mancato il risultato contro l’Empoli, pur considerando il valore dei toscani. Alla squadra ho chiesto di continuare su questa strada intrapresa dopo la sosta, andando alla ricerca della vittoria e migliorando l’atteggiamento iniziale che ci è costato il risultato nell’ultima partita".