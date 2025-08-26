Ufficiale
Reggiana, il centrocampista Shaibu vola in Serie D: giocherà con il Pompei
Dopo due stagioni con la Primavera della Reggiana, dove ha collezionato 27 presenze con quattro gol, per il centrocampista nigeriano Shaibu ci sarà un’esperienza in Serie D per giocare con continuità e mostrare le proprie qualità. Lo comunica il club emiliano con una nota sul proprio sito ufficiale:
"AC Reggiana comunica la cessione in prestito annuale al FC Pompei del calciatore Nuhu Shaibu. Il centrocampista classe 2004 vestirà la maglia del club campano, che milita nel girone H di Serie D.
La società augura a Nuhu le migliori fortune per questa nuova avventura".
