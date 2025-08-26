Fiorentina, l'Al-Hilal rompe gli indugi: offerti 35 milioni per Comuzzo

L'Al-Hilal ha offerto 35 milioni di euro per Pietro Comuzzo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club arabo, che come vi avevamo raccontato stava pensando al difensore della Fiorentina, ha rotto gli indugi e ha messo sul piatto l'offerta che il club viola può ritenere irrinunciabile, visto che, come emerso in precedenza, non ritiene più, come in passato, il giocatore incedibile.

Palla al giocatore.

Dando per scontato, dunque, che la Fiorentina dica sì alla società che ha come allenatore Simone Inzaghi, adesso l'ultima parola spetta allo stesso Comuzzo che deve decidere se accettare o meno di lasciare l'Europa per approdare in Arabia Saudita. L'offerta di ingaggio sarà per forza di cose importantissima, ma a soli 20 anni non è scontato che il calciatore dica sì, nell'anno, tra l'altro, che porterà al Mondiale.

La risposta attesa a breve.

Nelle prossime ore il difensore farà le sue riflessioni e successivamente prenderà una decisione, con la Fiorentina che in ogni caso dovrà mettersi al lavoro per cercare l'eventuale sostituto, con il nome di Victor Lindelof che resta il primo della lista, anche se non è da escludere che il club viola possa provare a prendere due nuovi difensori e non soltanto uno.