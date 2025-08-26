Pineto, arriva Mastropietro dalla Pianese. E Fabrizi compie il percorso inverso
Il Pineto ha annunciato sui propri canali ufficiali lo scambio di attaccanti con la Pianese fra Federico Mastropietro, che sbarca in Abruzzo, e Luca Fabrizi, che giocherà in Toscana. Di seguito il comunicato:
“Ufficiale lo scambio tra Pineto e Pianese per Fabrizi e Mastropietro.
Ufficiale in biancoazzurro Federico Mastropietro, esterno mancino d’attacco. Arriva a titolo definitivo. Ha sottoscritto un contratto biennale, con scadenza al 30 Giugno 2027. Pugliese, classe 1999, Mastropietro ha svolto il settore giovanile nella Juventus prima di maturare esperienze con Reggiana U19, Virtus Francavilla e Viterbese. Indosserà la maglia numero 32.
Si trasferisce invece alla società toscana Luca Fabrizi, giunto a Pineto dopo due positive annate con il Latina. All’atleta il ringraziamento da parte della Società per il contributo dato alla causa biancoazzurra nella scorsa stagione.
Mastropietro sarà subito a disposizione di mister Tisci per la prossima trasferta contro il Guidonia Montecelio”.