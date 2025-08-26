TMW Hojlund al Napoli, cosa manca per chiudere? Oggi può essere la giornata decisiva: il punto

Fin dal momento dell'infortunio di Romelu Lukaku, il nome di Rasmus Hojlund è comparso nella lista del Napoli come uno dei primi profili per la sostituzione del belga. Un'idea, quella del danese ex Atalanta, che è rimasta in cima ai desideri del ds Manna e che adesso sembra vicina a trasformarsi in realtà.

Accelerata decisiva? - Nelle ultime ore il Napoli ha fatto importantissimi passi in avanti nella trattativa col Manchester United, tanto che i contatti di ieri pomeriggio hanno dato un'accelerata significativa. E ora Hojlund è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore di Antonio Conte.

Cosa manca per chiudere l'operazione - L'operazione procede sui binari che vi abbiamo raccontato precedentemente: salvo sorprese, tutto dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito iniziale con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni (la qualificazione in Champions, ndr). Il giocatore ha dato l'ok al trasferimento in azzurro, serve l'ok del club inglese alla formula trovata tra gli azzurri e, appunto, Hojlund. Oggi, in questo senso, sono previsti nuovi contatti con il Manchester United. La proposta complessiva è di 45 milioni di euro, lo United chiede un po' di più (intorno ai 50). Giornata che può essere decisiva.