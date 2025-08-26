Palermo, è addio con Saric: l'Antalyaspor lo preleva in prestito con obbligo di riscatto
Dopo una stagione in cui ha trovato poco spazio in rosanero, appena 10 presenze, tanto da essere poi prestato al Cesena nella seconda parte di stagione, dove si è rilanciato con tre gol in 16 presenze, per il centrocampista bosniaco Saric c’è il ritorno all’Antalyaspor in Turchia dove aveva giocato nel 2023/24 collezionando 34 presenze con tre reti all’attivo. Il giocatore classe '97 ha firmato un contratto di due anni con opzione con i biancorossi.
Questo il comunicato della società rosanero:
"Il Palermo FC comunica di aver ceduto all’Antalyaspor il calciatore Dario Saric. Il centrocampista si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto. A Dario un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
Questa la nota della società turca:
"L'Antalyaspor ha ingaggiato il centrocampista bosniaco Dario Šarić dal Palermo, con un contratto di 2 anni con opzione per un anno successivo. Gli diamo il bentornato e gli auguriamo di continuare a ottenere successi con la nostra maglia biancorossa".