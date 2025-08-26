Ufficiale
Mantova, è addio col difensore Panizzi: risolto il contratto dopo 111 presenze in biancorosso
TUTTO mercato WEB
Dopo 111 presenze, di cui però appena sette nella passata stagione, termina l’avventura del terzino sinistro Erik Panizzi con il Mantova. Il giocatore era arrivato dall’allora Robur Siena nel 2020/21 diventando subito un elemento fondamentale in Serie C fino a conquistare la promozione in cadetteria nella stagione 2023/24 quando era sceso in campo in 22 occasioni in campionato.
Di oggi la notizia della separazione con i virgiliani con un breve comunicato apparso sul sito dei lombardi: "La Società Mantova 1911 annuncia l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto che la legava al calciatore Erik Panizzi".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Raimondo De Magistris Tutti dicono di essere d'accordo con la sfuriata di Italiano, ma siamo al 26 agosto e nessun direttore ha completato la squadra. Conte la scorsa stagione non avrebbe vinto se...
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Harder al Milan, a che punto siamo? Accordi ok, ma lo Sporting vuole il sostituto prima di farlo partire
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile