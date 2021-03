Reggina, Baroni avverte: "A Pisa serviranno testa e fisico". Tra i convocati non c'è Menez

Alla vigilia della sfida della 27^ giornata del campionato di B, che opporrà i suoi al Pisa, il tecnico della Reggina Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole, riprese da tuttoreggina.com: "Sono stati giorni importanti, perché abbiamo recuperato e lavorato. Abbiamo analizzato attentamente la gara, su quello che abbiamo fatto e su quello che non abbiamo fatto e su quello che dobbiamo fare. Ci presentiamo su un campo complicato, contro una squadra in salute, che corre e per fare risultato servirà una prestazione di livello mentale e fisico importante. Non siamo scesi in campo con presunzione contro l'Empoli, ma loro erano un'avversaria complicata, noi non siamo stati reattivi dal punto di vista mentale: senza quel tipo di atteggiamento, in B vai in grande sofferenza. Ora conta ripartire e non aver perso il filo conduttore delle prestazioni. Tutte le squadre sono attrezzate, tutte danno battaglia. Noi non dobbiamo guardare risultati degli altri, ma pensiamo a noi e incrementiamo le prestazioni di squadra e quelle individuali. In questa fase in cui c'è un po' di affaticamento, dobbiamo essere bravi a gestire la situazione".

Prosegue poi: "La partita contro l'Empoli ci deve dare una sola indicazione, farci capire quello che siamo noi. Non cancello nulla, ma ora è giusto mettere dentro qualcosa di nuovo, soprattutto per quei calciatori che hanno voglia di dimostrare qualcosa".

Ecco quindi che si va alle scelte: "Ho confermato la squadra contro l'Empoli perché mi sembrava giusto, da punto di vista motivazionale, ma nella terza partita di fil occorre qualche cambio. Contro l'Empoli ho visto qualche calciatore stanco, abbiamo corso molto, ma lo abbiamo fatto molto disuniti. Noi dobbiamo sempre stare dentro la partita, compatti, motivati". Saranno fuori Kingsley, Faty e Menez: lui oggi non ha preso parte all'allenamento e lo lasciamo a casa. Edera si è fermato e va valutato".

Di seguito la lista completa dei 25 partiti per la Toscana:

PORTIERI: Guarna, Nicolas, Plizzari.

DIFENSORI: Cionek, Dalle Mura, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Stavropoulos.

CENTROCAMPISTI: Bianchi, Chierico, Crimi, Crisetig, Micovschi, Rivas, Situm.

ATTACCANTI: Bellomo, Denis, Edera, Montalto, Orji, Petrelli.