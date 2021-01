Salernitana, idea Pajac. Castori ci pensa, ma il futuro potrebbe essere in Francia

vedi letture

In queste settimane, a Salerno, era circolato con una certa insistenza il nome di Marko Pajac, calciatore che obiettivamente potrebbe fare la differenza in cadetteria e che ha virtualmente concluso la sua esperienza a Cagliari. Premessa doverosa: contrariamente a quanto era stato scritto da più parti, il duttile giocatore non ha nessun problema fisico e, quindi, teoricamente sarebbe già pronto per scendere in campo. E' stato specificato da fonti ufficiali che non si è allenato a pieno regime soltanto per una scelta tecnica, non legata alle condizioni atletiche o a pregressi infortuni ormai totalmente accantonati. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana, tuttavia, non è affatto detto che il suo futuro non sarà a Salerno. La dirigenza granata aveva confermato la volontà di intavolare una trattativa e di entrare nel merito a partire da martedì, subito dopo la gara col Pordenone. Lo stesso mister Castori, stamattina, ha confermato tutto in conferenza stampa indicandolo come prima scelta per garantire una alternativa valida a Walter Lopez. C'è, però, anche una versione differente. Al procuratore, Vincenzo Pisacane, non è stato comunicato nulla e non si esclude sia la classica strategia per far veicolare un nome importante soffermandosi, sotto traccia, su altri per spiazzare la concorrenza. Ad ogni modo Pajac dovrebbe trasferirsi in Francia. A buon punto la trattativa con l'Auxerre che, dopo questi mesi difficili, potrebbe dargli la possibilità di rilanciarsi a grandi livelli. Ricordiamo che il centrocampista ha un ingaggio di 650mila euro netti e, come rimarcato ieri, era già questo ostacolo insormontabile in virtù dei paletti fissati dalla Salernitana. Solo in caso di una proposta rapida ed economicamente valida potrebbero cambiare gli scenari: il mercato insegna che escludere a priori qualcosa sia sempre un errore. Ma, ad oggi, la pista Pajac-Salerno è più fredda, al netto della decisione quasi certa di non tesserare Keita.