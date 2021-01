Salernitana, servono 4 innesti. Ai dettagli per Coulibaly, occhio a Vitale e Di Gaudio

Salernitana, avviati i contatti con Antonio Di Gaudio. L'attaccante, che ha condiviso con Fabrizio Castori l'esperienza di Carpi instaurando con il mister un ottimo rapporto, è reduce da una serie di campionati vinti e accetterebbe molto volentieri la destinazione Salerno. Si ragiona sulla base di un contratto di un anno e mezzo, sebbene la dirigenza granata avesse inizialmente pensato ad un semestrale con opzione. La trattativa, ad ogni modo, è partita e sono previsti ulteriori aggiornamenti più concreti dopo la partita con il Pordenone. 32 anni, duttile esterno che può giocare sia a destra, sia a sinistra, l'ex Spezia con Castori ha agito anche da seconda punta garantendo corsa ed imprevedibilità nell'uno contro uno.

E' chiaro che l'arrivo di un attaccante comporterebbe una partenza. Non solo Antonucci (che pure in allenamento, al pari di Baraye, mostra sempre di avere doti interessanti), ma anche uno tra Giannetti e Gondo. Tra i due lo staff tecnico tratterebbe più volentieri Giannetti: Castori è convinto che basti poco per sbloccarsi e per riavere a disposizione il giocatore che ha fatto bene quasi ovunque. Di Gaudio ha condiviso tutte le esperienze recenti con l'ex granata Luigi Vitale, sondato dal Frosinone e destinato a lasciare Verona. Sembra che con la Salernitana i rapporti si siano distesi dopo le polemiche (soprattutto della piazza) che accompagnarono il suo addio. Ad oggi non c'è nessuna trattativa, chiariamolo, ma chissà che non ci si possa fare un pensierino dal momento che Keita non convince e Pajac guadagna oltre 600mila euro e, soprattutto, è reduce da un infortunio molto serio. Praticamente fatta per Coulibaly. Confermata la nostra anteprima che risale a novembre: il giocatore potrebbe essere a disposizione già per la trasferta di Empoli. A questo punto non è da escludere parta uno tra Dziczek e Schiavone, soprattutto se arrivasse anche Mastalli. Si valuta la posizione di Cicerelli (che non si aspettava di trovare così poco spazio), in difesa ci sarà un tentativo per Alessandro Buongiorno. Lo riporta TuttoSalernitana.