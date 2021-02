Salernitana, stop di un mese per Belec. Nessuna chance per Micai, giocherà Adamonis

vedi letture

La Salernitana dovrà fare i conti con l’assenza del portiere titolare Vid Belec per almeno un mese a causa di una lieve lesione al gemello mediale destro accusata nei giorni scorsi dall’estremo difensore. Per sostituirlo fra i pali il tecnico Castori ha scelto Marius Adamonis che farà il suo esordio stagionale sul campo di quell’Ascoli che lo tenne a battesimo anche per l’esordio assoluto in granata (con tanto di rigore parato). In panchina siederà invece Guido Guerrieri, ieri impegnato con la Primavera, mentre non sembra esserci spazio per Alessandro Micai che non rientra nei piani del tecnico e, salvo sorprese o imprevisti, dovrebbe continuare a guardare i compagni dalla tribuna.