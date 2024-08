Ufficiale Samp, c'è Tutino in prestito con obbligo dal Cosenza. Se riscattato, firma fino al 2028

Il giocatore è arrivato circa un'ora fa in città, e adesso ecco la nota del club che lo ufficializza: Gennaro Tutino è un nuovo calciatore della Sampdoria. Arriva in blucerchiato in prestito annuale con obbligo riscatto dal Cosenza, e, se verrà riscattato, firmerà poi con i liguri un contratto valido fino al 30 giugno 2028.

Ecco la nota:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto dal Cosenza Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Tutino (nato a Napoli il 20 agosto 1996). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028".

C'è poi anche il saluto del Cosenza all'ormai ex bomber rossoblù, riscattato solo un mese fa dal Parma: "Gennaro Tutino saluta ufficialmente Cosenza, che tanto affetto gli ha riservato nell’ultimo anno (e nella precedente esperienza rossoblù). Un affetto fuori categoria. L’attaccante, assoluto protagonista della scorsa stagione con 21 reti, si trasferisce alla Sampdoria. Cosenza e Tutino: un legame indissolubile, anche di famiglia per la nascita dei due figli in Città, che andrà oltre l’essere avversari sul campo. Grazie di tutto Gennaro, e buona fortuna!".