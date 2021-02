Semper: "Il Chievo tornerà in A. La sconfitta col Monza? Decisa solo dagli episodi arbitrali"

vedi letture

Dopo la sconfitta contro il Monza e la successiva divulgazione di un dossier contenente tutti gli errori arbitrali a discapito del Chievo, in casa del club clivense si è tornati a pensare al campo e alla prossima sfida in casa del Cosenza. Adrian Semper, portiere del club gialloblu, però, attraverso le colonne de L'Arena è voluto nuovamente tornare a parlare della tanto criticata direzione arbitrale del match contro il Monza: "Non commento mai i casi arbitrali ma questa volta sì. Perché ci sono stati grandi, grandi errori. Penso che in Serie B sia difficile accettarli anche da parte del club. Cosa ci ha insegnato il match contro il Monza? Che possiamo affrontare chiunque, e bene. Non ho visto squadre migliori della nostra. Siamo tosti, lavoriamo bene a livello difensivo e offensivo. Credo che ogni squadra che ci affronta fatichi a batterci".

Una battuta, infine, arriva anche sulla corsa Serie A: "Chi sarà promosso alla fine? Direi Empoli, Monza e… Chievo"