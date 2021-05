Serie B, a caccia della finale. Lecce, caccia al ribaltone con lo stesso undici di Venezia

vedi letture

Giornata di ritorno delle semifinali playoff in Serie B. Si comincerà alla ore 18.30 con il match dello U-Power Stadium fra il Monza di Cristian Brocchi e il Cittadella di Roberto Venturato, mentre nell'appuntamento delle 20.45 sarà il Lecce a sfidare il Venezia vittorioso all'andata per 1-0.

Sul match del 'Via del Mare' Eugenio Corini è stato chiaro in conferenza stampa: nessun calo di tensione, ma totale consapevolezza di poter vincere e guadagnare l'accesso alla finale. Il trainer giallorosso ha lavorato soprattutto sull'aspetto mentale e partirà con un undici equilibrato prima dell'eventuale assalto finale. In attesa di capire se Pettinari e Rodriguez potranno essere della contesa, il tecnico ha provato in rifinitura lo stesso undici del "Penzo", con Massimo Coda a guidare il reparto offensivo e Mancosu alle spalle in veste di rifinitore. In mediana potrebbe rivedersi Henderson dal primo minuto, dietro invece si va verso la riconferma del quartetto composto da Maggio, Lucioni, Meccariello e il giovane Gallo. Ancora una volta Tachstidis dovrebbe partire dalla panchina.