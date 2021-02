Serie B, classifica marcatori: vetta immutata, Mancuso dell'Empoli ancora al comando

Come in classifica generale, anche in quella dedicata ai cannonieri non cambia nulla in vetta. Si fermano, infatti, i calciatori che si sono messi maggiormente in mostra in queste prime 25 giornate, complice un turno ricco di pareggi Sale, invece, Riccardo Meggiorini: strepitosa la rovesciata con cui ha permesso al Vicenza di portarsi sul doppio vantaggio prima dell'ennesima rimonta di un Pisa mai domo. Ecco la situazione nel dettaglio:

13 reti: Mancuso (1, Empoli);

12 reti: Forte (Venezia); Coda (1, Lecce);

10 reti: Diaw (2, Monza); Tutino (1, Salernitana);

8 reti: La Mantia (Empoli); Mancosu (3, Lecce), Ciofani (2, Cremonese), Meggiorini (2, Vicenza)

7 reti: Gargiulo (Cittadella); Marconi (2, Pisa); Aye (Brescia);; Mazzocchi (Reggiana); Paloschi e Valoti (1) (Spal);

6 reti: Bajic (Ascoli); Stepinski (Lecce); Novakovich (Frosinone);

5 reti: Sabiri (1, Ascoli); Torregrossa (2) (Brescia); Mancosu (3, Entella); Gucher e Vido (Pisa); Liotti (Reggina); Ogunseye (1, Cittadella); Boateng (3) e Mota Carvalho (Monza); Folorunsho (Reggina), Ciurria (Pordenone), Gliozzi (Cosenza)

4 reti: Garritano, Margiotta e De Luca (Chievo); Strizzolo (Cremonese); Moreo e Olivieri (Empoli); Parzyszek (1, Frosinone); Frattesi e Gytkjaer (1) (Monza); Ceter (1) e Maistro (Pescara); Djuric (2, Salernitana); Aramu (1, Venezia); Musiolik, Jagiello (Brescia); Proia (Cittadella); Rodriguez (Lecce); Carretta (Cosenza).